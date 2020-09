Little Nightmares II: disponibile ora il preordine

In attesa dell’uscita del sequel che unisce horror e platform, Little Nightmares II (di cui potete leggere qui la nostra anteprima dalla gamescom 2020) ecco che Bandai Namco annuncia la disponibilità di poter preordinare il gioco!

Saranno due le edizioni disponibili, avremo la Day One Edition per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch la quale conterrà la Mokujin Mask, maschera dello storico personaggio del roster di TEKKEN, per il personaggio del titolo Mono.

La stessa edizione conterrà anche l’accesso alla “Stanza Segreta dei Nomini“, il quale sarà un DLC esclusivo per Little Nightmares II e infine, conterrà la mini-colonna sonora composta da Tobias Lilja.

L’altra edizione, chiamata TV Edition, uscirà per le console già citate sopra più PC e oltre al già citato DLC “La Stanza Segreta dei Nomini” e alla maschera del personaggio di TEKKEN, la Mokujin Mask, avrà anche la colonna sonora completa, un diorama esclusivo di Mono & Six, un artbook, la steelbook e degli adesivi.

Inoltre, visitando questo link, potrete ricevere un portachiavi di Mono come aggiunta alla prenotazione della Day One Edition e un art 3D lenticolare per la prenotazione della TV Edition. Infine, potrete acquistare figurine esclusive e in edizione limitata a questo link.

Qui sotto potrete vedere alcune immagini relative alle varie edizioni e vi ricordiamo che Little Nightmares II sarà disponibile dall’11 febbraio 2021 per Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Digital, e nel corso del 2021 per PlayStation 5 e Xbox Series X con un aggiornamento gratuito per i possessori delle versioni per PlayStation 4 o Xbox One.