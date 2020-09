Oppo F17: Rivelato il prezzo del dispositivo

Oppo ha introdotto l’F17 e l’F17 Pro in India la scorsa settimana, ma non ha rivelato i dettagli sui prezzi e sulla disponibilità della versione non Pro della serie. Oggi, l’azienda, ha annunciato che il modello base Oppo F17 con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione ha un prezzo di INR17.990 (circa 205€) e INR2.000 (23€) in più per la versione da 8 GB di Ram.

Entrambi i modelli sono disponibili per i preordini su Amazon e Flipkart nei colori Classic Silver, Dynamic Orange e Navy Blue, con le vendite vere e proprie che inizieranno dal 21 settembre.

L’Oppo F17 è alimentato dal SoC Snapdragon 662 ed haAndroid 10 con ColorOS 7.2 come sistema operativo. Viene fornito con un display Super AMOLED FullHD + da 6,44 pollici con un lettore di impronte digitali e una fotocamera per selfie da 16 MP.

Sul retro, è presente una fotocamera a configurazione quadrupla di forma quadrata, che è una combinazione che presenta: una fotocamera principale da 16 MP, ultrawide da 8 MP e due fotocamere mono da 2 MP.

L’Oppo F17 è spesso 7,45 mm e viene fornito con una batteria da 4.015 mAh con supporto per la ricarica rapida da 30 W.

L’F17 Pro, annunciato insieme al normale F17, è stato messo in vendita all’inizio di questa settimana per INR22.990 (circa 265€). Ha un SoC Helio P95, viene fornito con un totale di sei fotocamere e racchiude una batteria da 4.015 mAh.