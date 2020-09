Xbox Series S: sviluppatore si dice preoccupato

Sasan Sepher, un produttore tecnico senior dallo sviluppo di Control della Remedy Entertainment, ha recentemente lasciato un tweet con i suoi pensieri riguardo la adesso ufficiale console Xbox Series S di casa Microsoft.

Il tweet cita testualmente “come consumatore, la adoro; come produttore tecnico, guai in vista”. Diciamo che la frase è piuttosto chiara. Ancor più chiara quando poi, in un altro tweet spiega tale frase vedendo a quanto sarà travagliata l’ottimizzazione dei titoli per quel sistema.

Ovviamente non sappiamo ancora come tale console verrà usata dall’industria videoludica, vista la sua potenza più bassa rispetto alla sorella maggiore, ma i sentimenti di Sepher non sono forse incondivisibili.

Difatti, quando ancora Xbox Series S era ancora un mero rumor, molti furono coloro che videro in essa, senza ancora che fosse ufficiale, una fascia più bassa nel “mondo” della next-gen. Questo pensiero, unito al fatto che solitamente si usa mantenere un livello che sia arrivabile al più basso, inevitabilmente fa pensare che le console di nuova generazione verranno “trattenute”, abbassando così l’asticella per tutte a prescindere dal resto.

Mentre tali pensieri non sono poi così distanti dalla realtà, sono stati condivisi pur sapendo che Series S monterà la stessa CPU di Series X ma semplicemente con un clock più basso. Ovviamente, anche altre parti dell’hardware faranno parte del compromesso, come la RAM, la larghezza di banda e la GPU, tutto inferiore rispetto a Series X.

Microsoft, comunque, è irremovibile sul fatto che tali specifiche più basse siano comunque buone per una risoluzione 1440p, magari però con un rendimento visivo ridotto e non dovrebbe intaccare in alcun modo cose come il framerate o come i giochi vengono progettati e costruiti. Ci toccherà comunque aspettare per vedere cosa l’industria videoludica ne farà della new entry targata Microsoft, Xbox Series S.