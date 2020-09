One Piece: c’è un attore per il ruolo di Sanji?

Non è più un segreto ormai che, dopo aver accolto One Piece nel suo vasto catalogo, Netflix abbia intenzione di produrre un adattamento live-action del capolavoro di Eiichiro Oda (che potrebbe anche ritirarsi dopo aver terminato il manga). Da quando questo annuncio è stato fatto, i fan della saga in giro per il mondo hanno cominciato a fantasticare su quali attori potessero essere ingaggiati dal colosso dello streaming per interpretare i Mugiwara.

Ora però la community si sta letteralmente infiammando all’idea che il ruolo di Sanji, il cuoco della ciurma, possa essere affidato all’attore Cole Sprouse, che in Italia è noto soprattutto per il suo ruolo di Cody nella serie di Disney Channel Zack e Cody al Grand Hotel. Sprouse è da sempre un grande fan di One Piece, e sembra che recentemente abbia cambiato la sua immagine del profilo Instagram proprio con quella di Sanji. Inoltre pare che ultimamente l’attore abbia condiviso alcune foto in cui posa proprio come il personaggio del manga e anime di Oda. Troppi elementi perché i fan non cominciassero a cercare di metterli insieme.

Come noto però né Tomorrow Studio né tantomeno Netflix si sono lasciati scappare una sola parola sul cast del live-action di One Piece, per cui quella dei fan rimane, per il momento, soltanto una suggestione. Bisogna inoltre ricordare che Sprouse è impegnato con le riprese della serie di The CW, Riverdale dove, dal 2017, interpreta Jughead Jones. Tuttavia, questo non ha impedito ai fan di mostrare la loro approvazione per un eventuale ingaggio dell’ex child star nei panni del nostro cuoco pervertito preferito.

E voi cosa ne pensate? Credete che Sprouse potrebbe essere un buon interprete per Sanji?