Xbox Game Pass per PC esce dalla fase beta

Ebbene si, Microsoft ha da poco annunciato che il servizio Xbox Game Pass per PC sta lasciando la beta. Durata un anno da giugno dell’anno scorso, il servizio costerà a prezzo pieno su PC, arrivando a €9.99 al mese dal 17 settembre in poi.

Microsoft ha fatto sapere del cambiamento tramite il post dal blog ufficiale che ha anche annunciato l’introduzione di EA Play all’interno del servizio stesso, aumentando la mole di contenuti con tutti i titoli disponibili all’interno dell’iniziativa di Electronic Arts.

Se avete l’intenzione di sottoscrivervi nuovamente, meglio farlo ora perchè avrete ancora la possbilità di pagarlo a prezzo ridotto. Il tutto comunque, non porterà alcun cambiamento al prezzo dell’Xbox Game Pass Ultimate, il quale include il servizio base per PC e console, compreso di Live Gold e xCloud. Non si sa ancora però se l’iniziativa del primo mese a €1 sarà disponibile per i nuovi arrivati, sebbene non ci sia motivo di metter fine a tale offerta.

EA Play sarà ovviamente incluso anche nell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate e, come per la versione PC, anch’esso vedrà l’arrivo del nuovo progetto nel periodo di vacanze. Tenete a mente inoltre, che non tutti i titoli sul Game Pass sono presenti tra Xbox One e PC, quindi vi conviene di controllare se il gioco per cui state sottoscrivendo l’abbonamento sia presente sulla piattaforma su cui abitualmente giocate.