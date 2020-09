Xbox Game Pass: la soluzione di Microsoft per chi è sottoscritto a Xbox Game Pass e EA Play

Se fate parte dei tanti che hanno una sottoscrizione sia al servizio Microsoft Xbox Game Pass Ultimate e EA Play, non temete, non avrete bisogno di disdire l’abbonamento.

Ieri, Microsoft e Xbox hanno praticamente preso il controllo dell’internet e, tra le tantissime news, vi era anche quella dell’EA Play che entrava a far parte del catalogo giochi del servizio Microsoft. Il tutto fa si che il servizio cresca ancora, ovviamente.

Purtroppo però, ciò può essere un problema per coloro che hanno magari sottoscritto per entrambi i servizi, cosa fare in quel caso? Microsoft e Electronic Arts stanno lavorando per proporre un’offerta proprio volta ai giocatori avvolti in tale dilemma.

Per dirla semplice, Microsoft sta portando avanti un’offerta simile a quella che ha permesso ai membri Xbox Live Gold di convertire il loro abbonamento in Game Pass Ultimate.

Larry Hryb ha spiegato su Twitter che chi ha acquistato EA Play tramite lo store (e non tramite carte prepagate), vedrà la cancellazione della propria membership. Ciò che rimane (inteso in giorni) di minimo 50 giorni di abbinamento, verrà convertito al mese più vicino in Xbox Game Pass Ultimate.

Tale operazione dovrebbe includere la maggior parte degli utenti, sebbene ovviamente lascerà indietro qualcuno dalle regioni non supportate e che hanno usato carte prepagate EA Play. Non è ancora certa la data in cui tutto avverrà, all’infuori della sessione di vacanze, ovviamente. GamesVillage vi terrà aggiornati sulla questione.