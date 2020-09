The Rising of the Shield Hero: alcuni personaggi potrebbero non tornare

Quest’anno, tra gli ospiti dell’evento digitale Crunchyroll Expo, c’è stato anche Junichiro Tamuara, produttore dell’anime The Rising of the Shield Hero. Nel suo intervento Tamuara ha voluto cavalcare l’hype che si sta generando attorno all’attesissima seconda stagione della serie animata, prevista per il 2021, e ha deciso di dare ai fan qualche piccolissima anticipazione che, in realtà, non ha fatto altro che scatenare illazioni e teorie.

Infatti, secondo quanto affermato dal produttore, dovremo aspettarci che qualche personaggio della serie possa non tornare nella seconda stagione delle avventure di Naofumi Iwatani e del suo gruppo di avventurieri. Durante il panel dedicato all’anime infatti, dopo che lo sceneggiatore Keigo Koyonagi aveva parlato dei nuovi personaggi, e del lavoro che lo staff sta facendo perché piaccano al pubblico, Tamuara ha osservato:

“Ci sono gli altri Eroi e Myne che potrebbero o non potrebbero comparire. Certo i personaggi della prima stagione potrebbero saltar fuori per una nuova storia, quindi spero che la gente se lo aspetti”



Come se non bastassero queste sibilline parole, Tamuara ha anche rivelato che nella seconda stagione di The Rising of the Shield Hero ci sarà la più grande battaglia mai vista finora nell’anime. Dichiarazioni insomma che non possono che emozionare ed eccitare i fan, in vista dell’uscita dei nuovi episodi.

Nato come una light novel, e poi trasposto in un manga, The Rising of the Shield Hero ha ricevuto il suo adattamento animato nel 2019, riscuotendo fin da subito un grande successo. La storia ha ancora molti archi narrativi da sviluppare, e non macheranno certo nuovi personaggi, come i ritorni di quelli più amati delle stagioni precedenti. Inoltre, come recentissimamente ammesso proprio da Tamuara, una terza stagione è già stata confermata, e l’attesa non sarà certo lunga quanto quella per la seconda.

Anche voi non vedete l’ora di vedere le nuove puntate della prossima stagione? Quale personaggio non potrà proprio mancare? Vi ricordiamo, casomai non lo abbiate visto, che tutti gli episodi sono disponibili su Crunchyroll.