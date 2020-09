Ubisoft Forward: svelata la Rainbow Six World Cup, aggiornamenti su Operation Shadow Legacy

Continua ad andare avanti l’Ubisoft Forward, ora viene mostrata la Rainbow Six World Cup, competizione Esport dello sparatutto Rainbow Six Siege.

Questa la descrizione:

La Rainbow Six World Cup è l’ultima aggiunta all’ecosistema esports di Rainbow Six, una nuova competizine internazionale in cui 45 nazioni e regioni si scontreranno per competere per diventare i campioni del mondo di Rainbow Six.

Per te sarà la possibilità di condividere il tuo amore e il tuo orgoglio e il tuo supporto per la squadra che ti rappresenerà sul palcoscenico mondiale!

Oltretutto da oggi è disponibile la nuova stagione di Rainbow Six Siege:

In più, viene mostrato un filmato animato di Operation Shadow Legacy, dove compare il protagonista di Splinter Cell, Sam Fisher.

Piena di segreti rivelati, Operazione Shadow Legacy introduce una leggenda che terrà tutti gli altri specialisti di Rainbow sulle spine. Stiamo parlando del nuovo membro della squadra, ovvero Sam Fisher in persona, nome in codice Zero, primo membro dello Staff operazioni Rainbow (ROS). Con il suo gadget Argus, specializzato nella raccolta informazioni e nell’utilità, Zero darà sicuramente del filo da torcere agli altri operatori.

Come sempre, nelle note sulla patch qui di seguito troverete tutte le informazioni dettagliate sull’A5S3, che include il nostro nuovo operatore, la rielaborazione della mappa per questa stagione, una nuova esclusiva skin stagionale e tante nuove funzionalità tra cui un gadget secondario nuovo di zecca e un nuovo sistema di ping!