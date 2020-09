Ubisoft Forward: nuovi dettagli su Immortals Fenyx Rising

Il primo titolo presentato durante l’Ubisoft Forward è Immortals Fenyx Rising. Il gioco, che era stato presentato all’E3 del 2019 con il titolo di Gods and Monsters è stato oggetto di un pesante restyling, dal momento che Ubisoft aveva cambiato completamente la propria visione. A questo è dovuto dunque il ritardo nell’uscita e anche il cambiamento del titolo.

In Immortals Fenyx Rising ci caleremo dunque nei panni di Fenyx, una guerriera che avrà il compito di affrontare molti dei più famosi e terribili mostri della mitologia greca, dal Minotauro alle Arpie, fino ai Ciclopi e persino a Medusa, per sconfiggere infine il terribile Tifone e ristabilire il potere degli dèi.

L’esperienza di gioco sarà completamente personalizzabile, a partire dall’aspetto fisico del nostro personaggio, che potremo modificare a nostro piacimento con la scatola di Afrodite. Dovremo poi avanzare tra i più terribili pericoli mitologici, guadagnando esperienza e nuove straordinarie armi che ci potranno aiutare nella nostra missione, come ad esempio le bellissime Ali di Dedalo.

Immortals Fenyx Rising sarà disponibile a partire dal 3 dicembre, per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. E proprio per i giocatori di Stadia c’è una sorpresa: potranno infatti giocare il titolo pre-lancio!

Rimanete connessi con noi per tutte le altre novità in diretta dall’Ubisoft Forward!