Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake annunciato all’Ubisoft Forward

Eccoci al secondo appuntamento con Ubisoft al proprio incontro digitale, Ubisoft Forward. Dopo l’annuncio ed il gameplay della nuova IP Immortal Fenyx Rising, si passa all’annuncio bomba già anticipato nelle ultime ore. Parliamo di Prince of Persa Le Sabbie del Tempo Remake.

Lo storico titolo del 2003 ritorna con una veste grafica rifatta per tornare ai fasti di un tempo. Si può parlare del primo dell’intera trilogia? Non ci è dato saperlo, ma sicuramente moltissimi giocatori saranno euforici per la notizia.

La storyline rimane invariata, così come lo stile artistico si rifà a quello dell’originale per PlayStation 2. Sono stati apportati dei cambiamenti minimi al combattimento, come l’aggiunta del lock sul bersaglio per facilitare e rendere gli scontri più fluidi.

Prince of Persa Le Sabbie del Tempo Remake sarà disponibile dal 21 gennaio 2021 su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Uplay. Ammirate qui sotto il trailer d’annuncio.