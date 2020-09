Watch Dogs Legion: nuovo trailer dall’Ubisoft Forward

Ubisoft continua a sfornare annunci uno dopo l’altro all’Ubisoft Forward. Ora è il momento di un nuovo trailer per Watch Dogs Legion.

Dal far capire quanto sia importante la musica nei videogames e quindi anche nel nuovo capitolo della serie Ubisoft, si passa ad un trailer che presenta vari personaggi che sarà possibile ingaggiare per le strade della Londra che si prepara alla rivoluzione.

Tra ottimi piloti in grado di sfrecciare e creare diversivi, fino ad hacker che bypassano la sicurezza, digitale e non, fino ad un’artista di strada che va avanti ad armi da paintball e bombolette di colore, saremo in grado di reclutare davvero qualunque personalità.

Il trailer mostra come, al di là della grande mole di personaggi, le loro abilità siano tra le più variegate in assoluto, contando che ogni personaggio ha 3 o più abilità, quindi iniziate pure a contare quante ce ne saranno.

Senza poi mettere nel calderone tutti i gadget per ciascuno di loro, armi, veicoli ed equipaggiamenti vari. Insomma, Watch Dogs Legion sta mostrando tutto il suo potenziale. Inoltre vedrà il ritorno di Aiden Pearce come personaggio giocabile, disponibile solo con il season pass. Il titolo è in uscita il 29 ottobre per current-gen e inoltre è stato annunciato per next-gen.