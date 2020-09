Ubisoft Forward: ecco Scott Pilgrim vs The World!

Scott Pilgrim è tornato! L’Ubisoft Forward ci ha regalato il trailer di Scott Pilgrim vs The World: The Game – Complete Edition, un’edizione celebrativa che arriva a dieci anni dall’uscita del titolo originale, nel 2010 (qui la nostra recensione all’epoca)!

Preparatevi a tornare sulle strade di questo beat ‘em up, ispirato alle famose graphic novels di Bryan Lee O’Malley e a picchiare letteralmente tutti, a mani nude e con qualsiasi arma (la più bella è e rimane il controller a forma di chitarra di Guitar Hero) nei panni di Scott Pilgrim e dei suoi amici Ramona Flowers, Kim Pine e Stephen Still.

Il gioco tornerà dunque con questa Complete Edition durante la finestra delle vacanze invernali, e nell’edizione saranno compresi anche i suoi due DLC originali, i pacchetti Knives Chau e Wallace Wells, e arriverà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia.ù

Rimanete con noi per tutte le novità in arrivo dall’Ubisoft Forward!