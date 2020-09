L’Ubisoft Forward termina con l’annuncio di Riders Republic, titolo in cui i giocatori si confrontano in gare con bici, sci, snowboard, wingsuit e rocket wingsuit. Prima viene mostrato il trailer cinematico di annuncio.

Dopodiché viene mostrato un filmato che fa da panoramica del gioco in cinque minuti, con fasi gameplay. Riders Republic sarà disponibile dal 25 febbraio 2021 per le piattaforme attuali e next gen (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia).