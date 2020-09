One Piece Pirate Warriors 4: svelato il trailer di Killer

Bandai Namco ha deciso di rilasciare il debut trailer del nuovo personaggio che approderà nei mari di One Piece Pirate Warriors 4. Parliamo di Killer, che fa parte del pacchetto “Worst Generation” di autunno.

Il combattente possiede delle falci installate su entrambe le braccia, che gli consentono di performare azioni rapide e acrobatiche. Durante il suo Full-Force Burst, il raggio dell’arsenale aumenta consentendogli di raggiungere i suoi nemici da più lontano.

Insomma, siamo davanti ad un’aggiunta che permette di soddisfare diversi tipi di stili di gioco. Ricordiamo che One Piece Pirate Warriors 4 è già disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC via Steam.

Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora di scoprire come cambieranno gli equilibri di gioco con la venuta di Killer.