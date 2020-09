FIFA 21 non avrà più il Catalogo

Tutti i giocatori del noto simulatore sportivo, FIFA, di EA avranno sicuramente accumulato un’incredibile somma di numeri spendibili nel Catalogo. Per chi non lo sapesse, ogni capitolo aveva, precisamente in also a destra nel menu principale, una sezione in cui potevano essere acquistate varie esultanze, potenziamenti e molti altri extra.

Sfortunatamente, sembra che FIFA 21 sarà il primo della saga a non disporre più della feature. Più precisamente, il publisher ha deciso di modificare il modo in cui si è possibile ottenere le ricompense, prima riscattabili con i Football Club Credits.

Semplicemente, adesso ogni categoria è stata suddivisa in finestre apposite, al fine di facilitare l’ottenimento dei premi anche per i nuovi utenti.

Con un post sul proprio account Twitter, EA ci suggerisce di consultare il sito EA Help per ulteriori informazioni.

Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora di scoprire come dovremo sbloccare tutti gli item d’ora in avanti.

The EASFC Catalogue is not returning for FIFA 21, and most of its items have been redistributed to the corresponding areas of the game. More details are available on EA Help. https://t.co/k7sHVPBgAb

— FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) September 10, 2020