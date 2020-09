Star Wars Squadrons: EA annuncia la fine dello sviluppo

A circa un mese dal suo rilascio, EA ha annunciato che l’atteso titolo Star Wars Squadrons è andato in fase Gold. Cosa significa quest? Beh, più semplicemente, vuol dire che la fase di sviluppo dell’opera interattiva è terminata.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter ufficiale del Creative Director di Star Wars Squadrons, Ian Frazier. Ovviamente, dopo l’ultimazione della fase di progettazione, si passa a quella di manifattura e stampa delle copie fisiche.

Ciò vuol dire che l’uscita non subirà alcun tipo di ritardo, per cui la data fissata in precedenza del 2 ottobre verrà rispettata. Le piattaforme su cui il videogioco uscirà sono PS4, Xbox One e PC.

Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora di ritornare a combattere nell’universo spaziale creato da George Lucas.

I am incredibly pleased to announce that after a ton of hard work from the team here at @MotiveMontreal, Star Wars: Squadrons has just gone aurodium!

Er, I mean gold! #StarWarsSquadrons pic.twitter.com/jzBErluIxv

— Ian S. Frazier (@tibermoon) September 10, 2020