Commandos 2 HD Remaster Recensione: ritirata, ritirata!

Uno degli RTS che ha riscritto i canoni del genere è tornato! Parliamo di Commandos 2 HD Remaster, pubblicato da Kalypso Media e sviluppato da Pyro Studios e Yippee! Entertainment. La rivisitazione del titolo originale fa il suo debutto anche per PS4 e Xbox One. Nel pacchetto, è anche compreso Praetorians HD Remaster, ma di quello ne parleremo in un articolo a sé stante. L’anno in cui lo strategico in tempo reale uscì per la prima volta sul mercato è il lontano 2001, in esclusiva per PC Windows.

Il concept narrativo è molto semplice, ma efficace. Vestiremo i panni del team Commandos, formato dai migliori combattenti al mondo. Questi ultimi dovranno contrastare i nazisti e giapponesi dal vincere la guerra contro gli Stati Uniti. Ovviamente, il periodo storico in cui le vicende hanno luogo è quello della Seconda Guerra Mondiale. Più precisamente, nel 1943.

Tutti i creatori del progetto sicuramente sanno quanto questo videogioco è stato importante per il medium e, soprattutto, per tutti i fan che si affezionarono alle tematiche realistiche rappresentate su schermo. Ma saranno riusciti a tenere alta la bandiera dell’opera interattiva quasi ventennale? Noi di GamesVillage.it abbiamo avuto l’occasione di provare la Remaster così da potervi fornire le nostre impressioni a riguardo. Si tratta di un flop oppure di un ritorno in auge di una tipologia di creazione che sembrava essere andata persa?

Commandos 2 HD Remaster ed il concept rivoluzionario

Una cosa che ci ha sorpresi di Commandos 2 HD Remaster è stato il suo concept di gioco. Nello specifico, il gameplay. In pratica, questo RTS ha una fase interattiva peculiare che non si trova spesso in altri titoli dello stesso genere. Più che un puro strategico in tempo reale, ci sembra di giocare ad un misto di diverse categorie di videogiochi. Non mancano le fasi stealth, in cui non dovremmo farci scoprire dai soldati nemici, le classi dei nostri commilitoni ed un sistema di shooting semplice ma efficace.

A differenza di Praetorians HD Remaster, tuttavia, qui la diversificazione del campo di expertise dei protagonisti è presente e molto marcata. Infatti alcune azioni saranno bloccate, per esempio, dal ladro del gruppo. Il suddetto, però potrà compiere altri movimenti che nessun altro potrà fare, anche in maniera diversa.

Insomma, ognuno è essenziale e unico. Ciò spinge al fruitore di pensare alla migliore strategia per non farsi scoprire e, allo stesso tempo, riuscire a terminare la missione con tutti i membri della squadra integri.

Ed è proprio questo uno dei motivi per cui la pubblicazione di Kalypso Media riscosse un enorme successo all’epoca. Si può dire che la serie di Commandos riuscì a stravolgere i canoni del medium in quegli anni, portando con sé una vera e propria rivoluzione ludica.

Il duro rapporto tra RTS ed il sistema di comandi su console

Nel caso in cui avete già avuto la possibilità di leggere la nostra recensione dell’altro videogioco presente nel Double Pack, allora già saprete di cosa andremo a parlare. Se invece ancora non l’avete fatto, tenetevi forte perché avremo molto di cui discutere.

Appena inizieremo la partita verremo introdotti alla prima missione, la quale è in realtà il primo dei cinque tutorial introduttivi di Commandos 2 HD Remaster. La prima cosa che vedremo è la schermata d’aiuto. Non abbiamo ben capito se la parte “aiuto” era indirizzata al fatto che ci presentava il keybinding dello strategico in tempo reale, oppure era un suggerimento nel chiedere un supporto esterno. Ci siamo ritrovati avviliti alla sua apparizione: non abbiamo mai visto così tante istruzioni spiegate in maniera così confusionaria nello stesso momento. Non neghiamo che per tutta la durata della campagna non siamo riusciti a memorizzare tutto, anzi, la famosa schermata d’aiuto ci è venuta in soccorso più e più volte.

Di certo il fatto che quasi tutti gli input si sovrappongono non aiuta nella complessità della gestione dei controlli. Come se non bastasse, i Commando non sono nemmeno responsivi il più delle volte. Abbiamo notato uno strano dettaglio: se dovessimo camminare ed allo stesso tempo decidere di colpire un nemico, l’avvenimento non accadrà. Per farla breve, non potrete eseguire più di due movimenti alla volta altrimenti non funzioneranno.

Il sistema di puntamento dell’arma è, anch’esso, da rivedere. Scegliere il target da abbattere è molto complesso e molto spesso abbiamo impiegato un lasso di tempo enorme nel finalizzare l’uccisione. Ciò ha comportato ad innumerevoli morti causate dalla lentezza della mira.

Un altro fattore che ci ha lasciati non poco perplessi sono le mine da terra. Gli oggetti bellici possono essere, giustamente, disinnescati solo dal Geniere. Lo specialista, però, deve prima scovarle grazie al suo metal detector. Fin qui non c’è nulla di strano, se non fosse che l’apparizione delle trappole grazie al nostro dispositivo avviene quando siamo a distanza millimetrica. Immaginerete la frustrazione che abbiamo provato ogni qualvolta che siamo implosi perché abbiamo fatto quel passo di troppo o, ironia della sorte, andati un po’ più lateralmente disattivando il range di localizzazione.

La caduta di un mito

Nell’introduzione abbiamo decantato di come i temi trattati all’interno nell’opera interattiva originale fossero crudi e rappresentassero la realtà il più possibile. Essendo ambientato in uno dei momenti più bui della storia dell’essere umano, è normale che ci vengano presentate bandiere naziste o altri contenuti molto espliciti e violenti.

Peccato che in Commandos 2 HD Remaster sia stato tutto censurato. Questa scelta non solo rende la fruizione meno immersiva e a tratti poco seria, ma relega ancora una volta il medium del videogioco un gradino più in basso rispetto agli altri legali al settore dell’entertainment. Non riusciamo a capire perché rimuovere alcuni contenuti che già esistevano nella versione del 2001. In un periodo in cui la game industry cerca sempre di più di uscire dalla stigmatizzazione del pubblico, Kalypso ha deciso di fare un passo indietro e rovinare l’esperienza a milioni di fan che hanno atteso quasi 20 anni per il ritorno del franchise.

Oltre alla cancellazione di svastiche ed altri simboli legati alle dittature dell’epoca, sono anche state eliminate le scene di gore. Nessuno può negare gli orrori della guerra, e quale mezzo migliore delle opere multimediali interattive sono in grado di farci immergere nella storia, ricordandoci di non ripetere gli stessi errori? Forse nessuno, ma apparentemente lo strategico in tempo reale non sarà uno di quei giochi edutainment che servirebbero sempre di più al giorno d’oggi.

L’elemento Remastered

Non ci siamo dimenticati che questa è una rivisitazione grafica e non di un titolo del passato. Non neghiamo che il salto grafico che è stato compiuto si sente, anche se non siamo a livelli della generazione attuale.

In definitiva, crediamo che Commandos 2 HD Remaster abbia portato più danni che altro ad una delle saghe più famose della storia degli RTS. Davvero un peccato vedere un capolavoro castrato di quasi tutti i suoi elementi. Ovviamente, non dimentichiamoci anche dell’introduzione di diversi bug a livello tecnico, che rendono l’esperienza di gioco ancora più frustrante.

Il sistema di comandi “adattato all’epoca” non ci ha per niente convinto e l’introduzione dell’arrampicata sui pali della corrente è a dir poco surreale e fuoriluogo. La suddetta, ci permette di non essere individuati da nessun nemico. Effettivamente è molto complesso riuscire a vedere un soldato nel pieno dei suoi anni penzolare da un cavo della corrente. Ma soprattutto, come fa a non friggersi?

Noi di GamesVillage.it siamo rimasti molto amareggiati dal lavoro di Yippee! Entertainment e Pyro Studios. Vedere una delle saghe che hanno fatto la storia del genere degli strategici a turno castrata di tutti i contenuti che possedeva è stato un duro colpo. Oltre al sistema di comandi assolutamente da rivedere, soprattutto a causa della sua scarsa responsività. Fortunatamente, il concept originale ed il sistema di unicità delle abilità dei soldati sono rimasti intatt e, forse, sarebbero gli unici due motivi per cui dovreste acquistare Commandos 2 HD Remaster. Se non siete degli appassionati del genere degli RTS, allora crediamo che questa non sia una buona introduzione per voi. Speriamo vivamente che vengano, almeno, risolti tutti i bug tecnici legati agli input così da rendere le partite meno frustranti.