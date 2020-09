Dragon Ball FighterZ: ecco Master Roshi

Il franchise di Dragon Ball non certo è estraneo ai giochi di combattimento, anzi. Ma anche tenendo bene a mente questo fattore di assoluta rilevanza, non abbiamo potuto fare a meno di stupirci con Dragon Ball FighterZ, perché il titolo ha finito per essere qualcosa di veramente speciale. Tra lo stile anime tagliente e il ritmo frenetico previsto da Arc System Works, il gioco è davvero qualcosa che vale la pena di avere. Ora, al ben noto cast che ormai tutti conosciamo, si aggiunge finalmente un personaggio che non poteva assolutamente mancare: sì, stiamo parlando proprio di Master Roshi.

Se avete familiarità solo con la parte Z del franchise (e oltre), saprete che Roshi non è noto solamente per essere un enorme pervertito e un simpatico vecchietto con cui la troupe frequenta ha a che fare ogni tanto, ma anzi era un combattente chiave nella serie originale di Dragon Ball, nonché inventore di alcune delle tecniche fondamentali dell’anime e del manga, e il gameplay qui sotto non manca di mostrare le sue qualità di guerriero.

Dragon Ball FighterZ è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Roshi sarà disponibile il 16 settembre per i membri con accesso anticipato e il 18 per tutti.