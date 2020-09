Microsoft Flight Simulator: seconda Patch in arrivo

Dopo una lunghissima assenza, Microsoft Flight Simulator è tornato nei cieli virtuali per l’edizione 2020 con una grandissima accoglienza. Il gioco è incredibile dal punto di vista tecnico, dalla sua grafica impressionante alla sua incredibile capacità di ricreare mappe, ma come molte cose all’avanguardia della tecnologia, non era privo di problemi. Sono stati segnalati diversi problemi con il gioco subito dopo il lancio, che Microsoft e Asobo Studio hanno lavorato per risolverli. Il gioco ha già ottenuto un importante aggiornamento con un secondo in lavorazione.

Come rivelato sul blog ufficiale, la Patch # 2 è ora nella sua fase di test finale. In questo momento il piano è di rilasciarlo entro i prossimi 10 giorni. Affronterà una serie di cose da problemi di prestazioni, aggiornamenti dell’interfaccia utente, problemi meteorologici in tempo reale e altro ancora. Potete leggere l’elenco qui sotto o tramite il sito ufficiale cliccando qui.

Microsoft Flight Simulator è ora disponibile per PC, ed è stato ribadito che il gioco arriverà anche su Xbox One, sebbene al momento non sia stata fissata alcuna data. Ti terremo aggiornato su quando verrà rilasciata quella versione e su quando verrà rilasciata la patch n. 2 su PC.