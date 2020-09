Panzer Dragoon Remake: in arrivo su PC e PS4

Già disponibile su Nintendo Switch dal 26 marzo, e su Google Stadia dal primo giugno, Panzer Dragoon Remake arriverà a breve a anche su PC e PlayStation 4. Ad annunciarlo il publisher Forever Entertainment e gli sviluppatori di MegaPixel attraverso i profili social del gioco.

Qui sotto potete infatti vedere il tweet pubblicato sul profilo ufficiale del gioco, che fa sapere che Panzer Dragoon Remake arriverà a breve su altre piattaforme, nello specifico, come prima cosa, appunto su PC (Steam e GOG) e PlayStation 4.

— Panzer Dragoon: Remake (@PanzerDragoonRE) September 11, 2020