Prince of Persia Le Sabbie del Tempo: Ubisoft risponde alle critiche del comparto grafico

Come in tanti si aspettavano nella giornata di ieri, Ubisoft ha annunciato ufficialmente Prince of Persia Le Sabbie del Tempo, Remake del tanto acclamato titolo con protagonista proprio il principe, in arrivo sugli scaffali dei negozi dal 21 gennaio 2021 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sin dal reveal trailer, diversi giocatori hanno criticato l’azienda francese per quanto riguarda il comparto tecnico della produzione, non convincendo assolutissimamente gli appassionati più sfegatati.

Protagonista di una recente intervista tenutasi ai microfoni presso The Mako Reactor, Pierre Sylvain-Gires, Game Director, ha dichiarato:

Se si prende il gioco che è stato fatto 17 anni fa, c’è sicuramente spazio per migliorare in termini di grafismo e volevamo davvero dare un aspetto unico al gioco perché Prince of Persia Le Sabbie nel Tempo è in realtà una storia di fantasia. La narrazione, i 40 livelli diversi che si devono superare per finire il gioco sono un’immersione nel Ladro di Baghdad e in tutti questi ambienti magici. Così abbiamo deciso di fare un trattamento visivo unico per rendere questo gioco diverso da altri giochi. Non è un altro Assassin’s Creed, non è come lo stesso Prince of Persia del 2008. Deve essere unico. Questa magia, questa fantasia si mostra attraverso la saturazione, attraverso la luce, quindi è anche una sfida a ridefinire l’identità visiva del gioco con questo remake.

No, non è stato un problema di tempistica o di budget. Per noi di Ubisoft, la qualità è della massima importanza e questo è qualcosa che abbiamo tenuto a mente fin dall’inizio. Il progetto è stato in sviluppo negli ultimi due anni e mezzo. Abbiamo avuto al culmine 170 membri che hanno lavorato a questo progetto e per non parlare di altri investimenti in infrastrutture e allestiti per fare un gioco moderno. No, non ci sono stati tagli al budget o alla tempistica del gioco.