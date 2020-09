RPG Maker MV: disponibile da oggi su PS4 e Switch

Da oggi 11 settembre è disponibile anche qui in Europa RPG Maker MV su PlayStation 4 e Nintendo Switch. La versione MV, dopo essere stata pubblicata su PC nel 2015 (da agosto è disponibile l’update MZ), arriva anche sulle due console. In Nord America era uscita pochi giorni, l’8 settembre.

Per l’occasione, il publisher NIS America ha pubblicato un nuovo trailer di lancio, che potete vedere qui sotto. Lasciandovi al filmato, vi rimandiamo anche alla nostra recensione, qualora lo vogliate, per sapere cosa pensiamo del tool per creare JRPG old style di Ascii/Enterbrain.