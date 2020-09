The Division 2 sarà retrocompatibile su PlayStation 5 e Xbox Series X

Dall’Ubisoft Forward tenutosi nella giornata di ieri alle ore 9:00, l’azienda francese ha mostrato diverse novità in arrivo nei prossimi mesi, svelando anche diversi giochi in uscita sul mercato odierno. Intanto, nel corso della giornata, la compagnia ha svelato qualche dettaglio in più su The Division 2, titolo attualmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Mentre alcuni si aspettavano un upgrade per Xbox Series X e PlayStation 5, su Twitter, Ubisoft rivela che The Division 2 arriverà nonostante ciò sulle console next-gen, ma solo ed esclusivamente con la retrocompatibilità. Al momento in cui scriviamo questo articolo, non sappiamo se l‘opera targata Ubisoft Massive riceverà dei miglioramenti tecnici sostanziali, comunque sia è una buona notizia per coloro che vogliono continuare ad essere degli Agenti della Divisione anche su Xbox Series X e PlayStation 5.