Dragon’s Dogma: mostrato l’opening dell’anime

Nelle ultime ore, Netflix ha pubblicato un video che mostra la sigla iniziale di Dragon’s Dogma, anime tratto dalla serie di videogame di Capcom. A comporre i brani della serie c’è il musicista Tadayoshi Makino che, dopo aver composto musica per titoli come Monster Hunter e lo stesso Dragon’s Dogma, ha avuto un forte sostegno dai fan del gioco per comparire anche nella serie animata, e così è stato.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che l’anime di Dragon’s Dogma sarà disponibile su Netflix a partire dal 17 settembre.