Hyrule Warrior l’Era della Calamità: il gameplay sarà mostrato al Tokyo Game Show 2020

Se vi ricordate, qualche giorno fa vi avevamo riportato la notizia dell’annuncio del prequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild: Hyrule Warriors l’Era della Calamità, titolo che arriverà su Nintendo Switch nella giornata del 20 novembre sugli scaffali dei negozi. Ebbene, durante il corso della giornata, Nintendo of America ha svelato che arriveranno novità inerenti al titolo molto presto.

Andando nello specifico, l’azienda conferma che Hyrule Warriors l’Era della Calamità sarà presente al Tokyo Game Show 2020, dove i giocatori potranno finalmente assistere al primo gameplay della produzione nipponica. Insomma, segnatevi sul calendario questo appuntamento poiché ammirerete l’opera videoludica in ben 50 minuti di presentazione.

Excited about the reveal of #HyruleWarriors: Age of Calamity and eager to learn more? You won't have to wait long! We'll be sharing another look at the game on 9/26. #Zelda #NintendoSwitch pic.twitter.com/Ho5n7Dqohk

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 10, 2020