Rainbow Six Siege: annunciata la prima World Cup

Durante l’Ubisoft Forward di ieri, la nota casa di sviluppo localizzata a Montrèal ha rivelato l’arrivo della prima World Cup per lo sparatutto tattico Rainbow Six Siege. L’evento avrà luogo la prossima estate, nel 2021. Vedremo i migliori giocatori di ogni nazione sfidarsi per ottenere il titolo di campioni del mondo.

Ovviamente, i creatori dello shooter hanno rassicurato che l’attuale stagione competitiva rimarrà invariata. Tuttavia, già da tempo c’era l’intenzione di aggiungere un pizzico di sana rivalità internazionale.

Con un trailer d’annuncio, trasmesso ieri in prima serata, è possibile vedere la presentazione dell’intero evento.

Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora di vedere l’arrivo dell’inaugurazione della Rainbow Six Siege World Cup e, soprattutto, quale sarà la nazione che prevarrà su tutte le altre.