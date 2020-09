Crysis Remastered: nuovo breve video sul ray tracing

Crysis, da sempre sinonimo di potenza grafica, arriverà la settimana prossima con la sua remastered su PC, PlayStation 4 e Xbox One (già disponibile la versione Switch). Per la prima volta su console arriverà la tecnologia di rendering ray tracing, che diventerà poi cardine nella imminente next-gen. Per questo sul sito ufficiale di Cyengine è stato pubblicato un comunicato, con tanto di video che, mostra brevemente il lavoro di questa tecnologia su PlayStation 4 Pro e su Xbox One X.

Il ray tracing è una tecnica di rendering avanzata che simula il modo in cui i raggi di luce si comportano nella vita reale, creando luci, riflessi e ombre realistici nelle scene. Questa tecnologia rivoluzionaria sarà inoltre resa disponibile a tutti gli utenti di CRYENGINE in una futura versione del motore.

Crysis Remastered sarà disponibile dal 18 settembre.

Come si legge nel sito Cryengine:

Crysis Remastered è un’eccellente vetrina per la nostra esclusiva tecnologia di ray tracing grazie ai suoi livelli sandbox pieni di acqua e oceani, che si riflettono magnificamente. Vedrai anche il potere del ray tracing su superfici riflettenti nel gioco come vetro, metallo, armi e altro ancora. Su PC, spingiamo le cose ancora oltre, con risoluzioni dei riflessi più elevate anche su personaggi e skin.

Le tradizionali tecniche di ray tracing spingono al limite anche i PC di fascia alta, e in precedenza il ray tracing era una tecnica esclusiva dei renderer offline. Tuttavia, poiché la soluzione di ray tracing di CRYENGINE è indipendente dall’API e dall’hardware, altamente modificabile e che può essere resa molto efficiente, verrà eseguita sulle console di oggi e sulle GPU della generazione attuale. La tecnologia funziona anche in tempo reale. A differenza del ray tracing RTX, non dipende dai core RTX, quindi grazie alla potenza di CRYENGINE, Crysis Remastered sarà il primo gioco per console di ultima generazione a presentare il ray tracing. Su PC, la nostra soluzione di ray tracing sarà migliorata da schede grafiche più potenti, inclusa l’ultima gamma di hardware di Nvidia.