Gli Esports sono stati ufficialmente riconosciuti dal Governo ucraino

L’Ucraina ha finalmente riconosciuto in maniera ufficiale gli Esports al pari di una gara di una disciplina tradizionale. La decisione è arrivata a seguito di una riunione che il Governo locale ha tenuto con la Commission for Recognition of Sports.

E non è tutto, la Ukrainian Professional Esports Association ha anche presentato il suo piano quinquennale per lo sviluppo degli Esports all’interno del Paese. La richiesta di riconoscere le attività agonistiche legate al mondo dei videogiochi era proprio partita da quest’ultimo ente, ad agosto.

Il Ministro della Trasformazione Digitale, Oleksandr Borniakov, ha pubblicato un post sul proprio profilo Facebook. L’uomo ha proclamato che questo è un momento storico per la nazione europea, dato che gli sport elettronici sono ormai diventati parte della cultura dell’Ucraina.

Noi di GamesVillage.it siamo felicissimi di assistere in prima persona ad un avvenimento storico all’interno del settore competitivo del medium che più amiamo. Non vediamo l’ora di vedere gli sviluppi futuri.