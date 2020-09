The Sims 4 Star Wars Viaggio a Batuu Recensione: che la Forza sia con te!

Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana… i Sim erano in attesa di qualcosa di nuovo. Qualcosa che potesse salvarli dalla noia e dalla routine quotidiana. C’erano già stati numerosi tentativi da parte di qualcuno dei piani alti per farli divertire. Sono state donate loro le Stagioni, i figli e la genitorialità, una vita notturna più movimentata, persino il bowling e la lavanderia, e addirittura i vampiri! Ma, si sa ormai come son fatti questi Sim, hanno sempre voglia di nuove avventure sempre più bizzarre e al limite dell’immaginabile. Per questo, dall’unione tra Disney e EA arriva qualcosa di mai visto prima. Qualcosa di così strambo da diventare giusto! Stiamo parlando ovviamente dell’ultima grande espansione di The Sims 4 chiamata appunto Viaggio a Batuu. Non preoccupatevi, non servono valigie, soldi o una conoscenza della lingua aliena per raggiungere questo pianeta giallognolo, ma solo una telefonata che, come si suol dire, vi cambierà la vita. The Sim 4 Star Wars Viaggio a Batuu è disponibile dall’8 settembre per tutte le piattaforme, ovvero Xbox One, PlayStation 4, Steam e ovviamente Origins. Quindi, prendetevi le ferie che non avete mai richiesto e partite immediatamente: la navicella spaziale vi aspetta proprio fuori casa vostra!

The Sims 4 Star Wars Viaggio a Batuu: una telefonata che cambia la vita

Partiamo ancora prima di avviare questo nuovo DLC con una premessa: se non siete fan di Star Wars ma volete collezionare tutte le espansioni di The Sims 4, avete il tutto nostro sostegno e non verrete perseguitati. Avete la nostra parola. Questo perché, sin dall’inizio, il gioco stesso viene incontro a entrambi i tipi di giocatori, ovvero coloro che conoscono entrambi i brand e quelli meno avvezzi ai temi intergalattici. Avrete, infatti, persino la possibilità di fare un bel quiz prima di cominciare la vostra avventura. Vi si aprirà una pagina esterna nel sito dedicato al Game Pack che vi farà delle domande, anche abbastanza strane, per capire in quale fazione potreste trovarvi meglio. A noi, dopo una dura selezione delle risposte per essere le più adatte e veritiere possibili, è capitato il gruppo delle Canaglie. Coincidenze? Fatto sta che da lì siamo appunto partiti con la nostra avventura. Piccola nota per chi ha appena acquistato il gioco base con l’espansione o semplicemente vuole creare un nuovo Sim con annesso salvataggio: è possibile iniziare la storia in qualsiasi momento. Infatti, come già detto, basterà ricevere una telefonata che vi invita a farvi qualche giorno di vacanza a Batuu. Tutto qui. Perciò, che siate appena entrati nel mondo di The Sims 4 o abbiate il vostro personaggio immortale dal 2014, non importa: tutti possono iniziare la loro avventura immediatamente.

Benvenuti a Batuu

Dopo essere arrivati a Batuu, avrete la possibilità di pernottare nell’Avamposto della Guglia Nera. Oltre a questo posticino del tutto affidabile e pieno di persone senza cattive intenzioni, potrete raggiungere altre due zone: l’Avamposto della Resistenza e il Quartiere del Primo Ordine. E qui iniziamo subito con segnalare un primo problema. Nonostante le aree siano abbastanza grandi e di cose da fare ce ne siano parecchie, una volta capita bene la funzionalità di alcuni edifici, restano pur sempre solo 3 nuove parti da esplorare. Avremo preferito che ce ne fossero di più, o almeno che potessero dare l’impressione di essere più ricche di particolari. Questo perché soprattutto Guglia Nera e il Quartiere del Primo Ordine si somigliano così tanto da non avere delle vere e proprie caratteristiche peculiari. Sebbene, quindi, questi luoghi siamo molto caratteristici per quanto riguarda l’ambientazione stile Star Wars, forse si poteva raggiungere un maggiore livello di immersione aggiungendo ancor più particolari.

The Sims 4 Star Wars Viaggio a Batuu: il nostro Sim

Dopo esservi fatti un primo giro per Batuu sarebbe anche il momento di andare a cercare informazioni su ciò che è possibile fare in questo pianeta. Anche perché, una volta arrivati, non avremo soldi né il nostro classico inventario. Quindi, con solo dei crediti intergalattici a 0 ed un inventario speciale vuoto, saremmo abbastanza sprovvisti. Ma tranquilli, esistono posti in cui mangiare un buon piatto di Pop corn dell’avamposto senza pagare neanche un soldo, ma se il vostro Sim è schizzinoso potrebbe non apprezzare sempre la solita “sbobba che sembra chili”. Anche qui, sarà necessario che scegliate bene il vostro alter-ego. Noi per divertirci, lo abbiamo creato da zero facendoci aiutare da alcune domande per fargli prendere vita nel modo più casuale possibile. Alla fine il nostro Mario è stato anche un ottimo compagno di viaggio, il suo unico problema era il fatto che fosse un tipo altamente Solitario. Un consiglio? Non mettetegli questo tratto. Non devono essere Snob o Pigri i Sim che arrivano a Batuu perché, per proseguire nella storia, serve molta perseveranza e voglia di comunicare. Perciò, se volete iniziare la vostra avventura con un nuovo personaggio, badate bene a quali caratteristiche mettergli. Andando avanti con le missioni poi, sarà possibile vestirlo con abiti più “spaziali” e consoni soprattutto alla fazione che avrete scelto. Ma prima di passare al lato più estetico e fashion di The Sims 4, bisogna rimboccarsi le maniche.

The Sims 4 Star Wars Viaggio a Batuu: gameplay e missioni

Il gameplay di The Sims si basa sui tratti tipici di un gestionale e simulatore di vita. Ma, andando avanti con gli anni, sono state aggiunte parecchie novità nel brand che lo hanno fatto espandere ed evolvere man mano che uscivano i suoi successori. Ora, in The Sims 4, con la nuova espansione, la domanda che crediamo tutti si siano porti è: ma quindi come funziona? Usando tutte le meccaniche di gioco che ormai conosciamo bene, Viaggio a Batuu si comporta come un classico Game Pack, nel bene e nel male. Se stavate pensando che avreste visto tanti pianeti diversi con questa nuova espansione, ci dispiace deludervi, ma non sarà così. Nemmeno le battaglie con le spade laser sono veramente giocabili, restando un’opzione standard come “Insinuare che la mamma di un Sim sia un lama” o “Fare jogging”. Per chi fosse invece rimasto con i piedi per terra, senza spaziare troppo con la mente prima dell’uscita del DLC siamo certi che apprezzerete maggiormente le nuove aggiunte rispetto al resto dei fan. È un peccato dirlo, ma con questa espansione si potevano raggiungere livelli davvero alti, che però, alla fine, non sono stati toccati.

Uno degli esempi più semplici da portare è quello riguardo le missioni. A Batuu potrete scegliere se far parte delle Canaglie, del Primo Ordine o della Resistenza. Tramite un NPC con l’icona della fazione di appartenenza, inizierete una conversazione per farvi spiegare un po’ come funziona la vita in questo pianeta. Proprio come un lavoro normale, dovrete compiere delle azioni per completare la missione che vi viene data e, in base a come vi troverete, potrete scegliere se far aumentare la vostra Reputazione. Come accade per qualsiasi tipo di occupazione, una volta saliti di livello all’interno del gruppo scelto si riceveranno soldi, bonus, oggetti speciali e abiti da poter indossare in base al rango raggiunto. Inoltre, raccogliendo vari materiali speciali, sarà possibile non solo costruire la nostra bellissima spada laser ma anche assemblare un droide personale. Acquistando vari oggetti nei negozi di Batuu è persino possibile sfruttarli durante i nostri viaggi per la galassia per avvantaggiarci in alcune situazioni e risolverle nel miglior modo possibile. Infatti, proprio come accade per l’ambito lavorativo, avremo delle piccole storie da leggere con 2 o più scelte per mandarle avanti e infine completarle. Proprio per questo motivo, la maggior parte degli eventi che non accadrà all’interno delle 3 aree, sarà semplicemente raccontata tramite una finestra con tanto di disegni per spiegarla al meglio.

Anche per quanto riguarda la questione delle missioni ci sono dei punti negativi da dover sottolineare. Pur essendo parecchie quelle da poter scegliere, una volta aumentata la vostra Reputazione, non si differenzieranno troppo le une dalle altre. Molto addirittura diventeranno di routine e si concluderanno con fin troppa facilità invogliandovi a cliccare su quelle per ricevere “soldi facili” e oggetti da rivendere. Proprio per questo motivo, appaino abbastanza lineari e fin troppo ripetitive.

In conclusione, abbiamo apprezzato molto l’aria che tira su Batuu, ma per quanto riguarda un Game Pack di The Sims 4 Star Wars avremmo preferito qualcosina in più. Sebbene sia ottimo per gli amanti della saga galattica e abbia vari aspetti che anche i fan del gioco sicuramente apprezzeranno, ci aspettavamo maggiori possibilità per qualcosa di questa portata. Per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo ci sentiamo comunque di consigliare l’acquisto a coloro che hanno l’intera collezione delle espansioni e a chi ama lo spazio in generale.