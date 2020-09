Hyper Scape: in arrivo nuova modalità a tempo limitato

Proprio così, Hyper Scape sta per ricevere una nuova modalità a tempo limitato. Annunciata ieri durante il secondo appuntamento con l’Ubisoft Forward, la modalità si chiamerà Turbo Mode ed è in arrivo il 15 settembre.

Ciò che i giocatori potranno aspettarsi sarà loot di massimo livello, chiusura delle zone più rapida, rigenerazione della vità più veloce e più veloce accumulo di corone. Qualora non fosse chiaro, la parola d’ordine per il nuovo evento è “Velocità“.

Per chi non lo sapesse, Hyper Scape è un battle royale ambientato in una città futuristica, dove 100 giocatori si contendono il primo posto in frenetici combattimenti FPS. Qui potete trovare la nostra recensione del titolo targato Ubisoft.

Le soprese non finiscono qui però. Potete aspettarvi, nel tempo, modifiche alla mappa, nuove opzioni di personalizzazione e altro ancora. Attualmente, il gioco si trova nella sua prima stagione ed è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One.