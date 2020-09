Baldur’s Gate 3: spettatori decideranno per gli streamer

A quanto pare, gli streamer di YouTube e Twitch avranno pane per i loro denti qualora decidessero di giocare Baldur’s Gate 3 davanti ad una cerchia di spettatori. Difatti, gli spettatori potranno prendere le scelte relative ai dialoghi al posto degli streamer.

Gli sviluppatori del titolo, i ragazzi di Larian Studios, hanno svelato l’integrazione di Twitch e YouTube per le versioni PC e Google Stadia della loro ultima fatica. Dietro tale e curiosa scelta c’è la visione del team che pone gli streamer come dungeon master, i quali lasciano poi giocare e decidere altri giocatori mentre monitorano la situazione.

Gli spettatori avranno la possibilità di votare sulle singole opzioni di dialogo di molte conversazioni, mentre lo streamer vedrà la percentuale di ciascuna di esse. Dopo, quest’ultimo avrà la possibilità di scegliere ciò che ha deciso il pubblico o continuare a giocare secondo le proprie scelte.

Su Google Stadia, il tutto andrà a beneficiare sicuramente sul sistema chiamato “Crowd Choice“, disponibile agli streamer di YouTube e ai loro spettatori. Su Twitch invece, un sistema simile è di proprietà della stessa piattaforma di streaming. Qui, gli spettatori potranno addirittura vedere le abilità dei personaggi in gioco, le loro statistiche e, inoltre, l’inventario dello streamer.

Continuando, Larian Studios ha poi rivelato un modo alternativo di portare le cinematiche verso il multiplayer, in particolar modo le cinematiche “interattive“, che hanno a che fare quindi con le azioni del giocatore.

Lo studio sta usando un mix tra performance capture e “telecamere adattive su misura“, per rendere ogni momento dei personaggi, cinematici. Questo vuol essere un ottimo modo per creare cinematiche che funzionino per ogni personaggio e, allo stesso tempo, non richiede il budget enorme di altre produzioni.

Ricordiamo che, il tutto, sarà disponibile durante l’Accesso Anticipato di Baldur’s Gate 3, in uscita il 30 settembre su PC tramite Steam e Google Stadia. Qui sotto intanto, potrete trovare un video che spiega tutta la questione.