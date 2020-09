Dead By Daylight: disponibile l’Oktoberfest Collection

Per quanto quest’anno, a causa dei problemi legati alla COVID-19, l’Oktoberfest è stato annullato, su Dead By Daylight arriva la collezione a tema della nota festa tedesca. L’evento si sarebbe infatti dovuto tenere proprio in questi giorni (dal 19 settembre al 4 ottobre), ma da oggi comunque, all’interno del titolo sviluppato da Behaviour, Entertainment, arrivano oggetti a tema.

Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere qui sotto, e che mostra gli abiti di Meg Thomas, Frlix Richter e Kate Denson.

Ricordiamo infine che Dead By Daylight arriverà anche su console next-gen.