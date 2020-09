Xbox Series X e S supporteranno Dolby Vision e Dolby Atmos

Le ormai entrambe ufficiali console di Microsoft, Xbox Series X e Xbox Series S supporteranno le tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos.

Microsoft e Dolby hanno annunciato (come potete vedere qui) che al lancio, entrambe le console supprteranno ufficialmente sia Dolby Atmos che Dolby Vision, con la particolarità di quest’ultima tecnologia che sarà supportata solo tramite app di streaming inizialmente, per poi arrivare al supporto dei titoli nel 2021.

Dolby Atmos, dall’altro lato, ci sarà sia per giochi sia per le app che lo supportano già dall’inizio. Secondo il blog ufficiale, queste tecnologie arriveranno “prima su Xbox“; il tutto semplificato significherebbe che ci sarà la disponibilità di tali supporti anche per PlayStation 5 e altre piattaforme in futuro.

Dolby Vision è una forma di HDR, essenzialmente più intelligente e più dinamica della versione HDR 10. Crea immigini vibranti con neri profondi e chiari più brillanti. La tecnologia è gia supportata su molti schermi e televisori ma, al momento, pochi giochi lo utilizzano. Inoltre, ora come ora, il supporto è limitato al PC.

Dolby Atmos invece, è la nuova tencologia del suono surround. Fa generalmente affidamento a tanti piccoli speakers per creare l’effetto di alcuni di questi dedicati interamente ad alcuni e specifici suoni. L’effetto comunque, sebbene con delle variazioni, può esser ottenuto anche tramite le soundbars, decisamente meno costose di un impianto del primo tipo. Infine, tale tecnologia sarà disponibile per cuffie, home theatres e soundbars e ricordiamo arrivare su Xbox Series X e Xbox Series S.