Roller Champions uscirà a inizio 2021

Durante l’Ubisoft Forward, lo studio francese ha annunciato che la nuova IP Roller Champions uscirà all’inizio del prossimo anno. Ricordiamo però che, inizialmente, il titolo sarebbe dovuto uscire entro quest’anno e, a quanto pare, ci toccherà aspettare ancora un po’.

Questo è il secondo tentativo da parte di Ubisoft di entrare nel mondo dei titoli sportivi legandosi con un braccio all’action, come visto per Steep ad esempio. Principalmente, il titolo si concentra sui dei pattinatori che formano delle squadre e che gareggiano dentro circuiti chiusi,

Il titolo è progettato per essere un free-to-play fortemente votato al PvP, con appunto due squadre che lottano in un’arena in mondo visione. Ci sono state già due possibilità per testare il gioco, tra una demo e un’alpha avuta a marzo.

Ubisoft ha poi fatto sapere che ci farà sapere di più riguardo Roller Champions a ottobre, mentre vi ricordiamo che il titolo è atteso per il 2021 su PlayStation 4, Xbox One, PC, Switch e mobile.