Far Cry VR Dive Into Insanity annunciato durante l’Ubisoft Forward

Con l’arrivo di Far Cry 6 il prossimo anno, tutti i fan della serie dovranno aspettare un po’ prima di poter rimettere mano alle armi. O almeno, avrebbero dovuto aspettare. Difatti, durante l’Ubisoft Forward, Ubisoft ha annunciato una new entry piuttosto particolare relativa a quel mondo. Parliamo di Far Cry VR Dive Into Insanity.

Si tratta di una nuova esperienza VR ambientata nel mondo del famoso sparatutto. Nello specifico, il gioco prende luogo nella storia di Far Cry 3, con il ritorno dell’ormai cult Vaas Montenegro. I giocatori dovranno cercare di scappare dall’ambientazione del terzo capitolo, le Rook Islands. Potete vedere il trailer qui sotto.

Stando ad Ubisoft, lo studio francese sta al momento collaborando con Zero Latency, i creatori delle stanze VR arcade i quali ospitano loro stessi diverse avventure basate sull’esperienza VR in svariate città del mondo.

Potranno giocare fino a otto giocatori e questi dovranno fuggire dall’isola di Vaas mentre vagano e combattono diversi nemici. Al momento, Far Cry VR Dive Into Insanity è atteso in un periodo non molto specificato appartenente al 2021 e sarà esclusivo della Zero Latency, sebbene non sia ancora chiaro se sarà esclusivo della regione nord americana o meno. Per maggiori informazioni potete consultare il sito ufficiale a questo indirizzo.