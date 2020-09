Kena: Bridge of Spirits posticipato al 2021

Durante l’evento di Playstation 5, sono stati rivelati svariati titoli futuri che hanno attirato l’attenzione di moltissimi appassionati. Tra tutti, Kena: Bridge of Spirits, è tra i titoli che maggiormente ha attratto l’attenzione di degli appassionati per via del suo singolare stile grafico degno di un film della pixar.

Nonostante tutto, con enorme rammarico, siamo costretti ad annunciarvi che il titolo subirà un ritardo e sarà rilasciato verso l’inizio del 2021.

Tramite un post su Twitter, Ember Lab Team, la casa produttrice del gioco, ha giustificato questa difficile decisione dando la colpa al COVID-19, che ha obbligato tutti i membri del team a lavorare da casa, ritardando il completamento del titolo.

***An update to our Kena community*** pic.twitter.com/rKoy33YWKZ — Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) September 11, 2020

Nonostante lasci sempre un po’ di amaro in bocca vedere che la data di rilascio di un gioco venga posticipata, dobbiamo anche vedere l’altra faccia della medaglia, ovvero che questo delay non è a vuoto ma sarà necessario per migliorare qualitativamente il titolo. Non tutto il male viene per nuocere, e siamo convinti che Kena: Bridge of Spirits, proprio grazie a questa posticipazione, sarà un titolo ancora più valido di quanto ci aspettavamo.

Inoltre, siamo anche convinti che, durante questo lasso di tempo, saranno rilasciati moltissimi leak e nuovi Trailer e, se siamo fortunati, anche una Demo. In ogni caso, saremo pronti a tenervi aggiornati.