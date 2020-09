Overwatch: il pro player Fr3e condannato ad un anno per molestie sessuali su minori

Secondo quanto riportato dal sito sudcoreano Naver, il giocatore professionista di Overwatch Fr3e è stato condannato ad un anno di prigione. La causa che ha portato alla sentenza è dovuta ad un’orribile storia di molestie sessuali a danni di minorenni.

Tutta la storia è stata riportata dall’utente Twitter Gatamchun, che ha tradotto i post della vittima. Riassumendo, il pro player ha prima contattato la ragazza, minore, su Facebook. Fino ad arrivare a delle vere e proprie molestie fisiche.

Al tempo, Fr3e era all’interno del roster di Overwatch dei Meta Skyfoxes che hanno iniziato subito le investigazioni. Appena sono state ritrovate diverse prove, il ragazzo è stato subito licenziato ed escluso dalla squadra.

Noi di GamesVillage.it siamo amareggiati nel dover vedere accadere ancora storie di questo genere. Speriamo che la situazioni cambi, in un futuro prossimo.

A series of tweets accusing Fr3e (Yoon Tae-in), newly signed to Meta Skyfoxes, of sexually molesting a minor in her sleep (thread) https://t.co/pOxeitKpCB

— 아나탈 (@gatamchun) June 14, 2019