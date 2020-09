Star Citizen sarà gratis fino al 23 settembre

Finalmente, abbiamo modo di vedere nuovi contenuti all’interno del tanto atteso Star Citizen. Il simulatore spaziale sarà infatti free to play fino al 23 settembre. Ad annunciarlo sono stati gli stessi sviluppatori del titolo, Roberts Space industries.

Per entrare a far parte del periodo di prova limitato, bisogna semplicemente iscriversi sul sito apposito. Dopodiché vi basterà semplicemente far partire il download del client ed aspettare che finisca.

Star Citizen è stato uno dei videogiochi più criticati degli ultimi mesi. La ragione per cui ha ricevuto diversi commenti negativi è dovuta alla lentissima ultimazione dell’opera interattiva. Fortunatamente, pare che i lavori si siano velocizzati.

Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora che la fruizione possa finalmente uscire su PC, unica piattaforma su cui è stata confermata l’uscita.