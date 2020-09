World of Tanks ANZ Premier League inizierà durante il PAX Online

La World of Tanks ANZ Premier League, il torneo che vedrà i migliori giocatori dell’Australia e Nuova Zelanda, inizierà durante il PAX Online. Ci saranno otto team a combattere, al fine di ottenere il montepremi di 10.000 AUD.

Ovviamente, per poter partecipare bisogna essere di nazionalità di uno dei due Paesi Oceanici. Tuttavia, sono state rivelate le otto squadre che prenderanno parte alla competizione:

Adelaide Action X

Brisbane Bulldogs

Cairns Comets

Melbourne Matildas

Perth Panthers

North Sydney Sentinels

South Sydney Skorpians

Auckland Archers

Christchurch Conquerors

Per vedere i roster di ogni organizzazione, vi suggeriamo di dirigervi sul sito ufficiale dedicato alla World of Tanks ANZ Premier League. Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora che inizi lo show in una fruizione che non siamo abituati a vedere molto spesso.