Alien Hominid Invasion: demo e nuovo trailer

Oggi, 12 settembre, è iniziato il PAX Online, che durerà fino al 20 settembre. Come vi avevamo fatto sapere, in questo periodo è disponibile la demo di Alien Hominid Invasion, gioco in sviluppo da parte del team The Behemoth. Oggi e domani, e successivamente il 18 e 19 settembre, sarà infatti possibile scaricare, via Steam, la versione di prova del gioco.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo filmato, l’intro cinematico, che potete vedere qui sotto. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile su PC, Xbox One e Nintendo Switch (data ufficiale ancora non annunciata).

Queste le caratteristiche principali:

Fino a quattro giocatori online o offline.

Coop locale e online fino a quattro giocatori.

Aiuta la MOTHERSHIP ad invadere la Terra, affrontando tutti i nuovi nemici e i boss.

Tre livelli di difficoltà: “Friendly” (200% di salute), “Normal” (100% di salute) e “Insane” (40% di salute).

Il livello di difficoltà è impostato per ogni singolo giocatore: un giocatore può essere in Friendly e l’altro in Insane, nessun problema!

Padroneggia le acrobazie aliene a ritmo: tirare, tuffarsi, lanciare granate, cavalcare, sparare, schivare e lanciare i nemici

Mescola e abbina i modificatori.

Sblocca ed equipaggia tonnellate di armi, potenziamenti e cosmetici unici.

Sali di livello e muta il tuo alieno per utilizzare ancora altre nuove meccaniche come super velocità, guarigione e volo!

Distruggi il quartier generale nemico!