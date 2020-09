Team17: un filmato con tutti i giochi in arrivo

Per festeggiare il National Video Games Day, che cade proprio oggi 12 settembre, Team17 ha deciso di pubblicare un video con tutti i suoi titoli in uscita da qui a breve. Senza ombra di dubbio, il più atteso rimane Worms Rumble, in arrivo a fine 2020 su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, 25 anni dopo l’uscita del primo storico episodio della serie.

Ma i giochi sono tanti, e sono questi (a sinistra il tempo in cui vengono mostrati nel video):

0:00 – The Survivalists (9 ottobre 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch)

0:01 – Hokko Life (in arrivo su Steam)

0:04 – Super Magbot (2021 su Steam)

0:07 – Going Under (24 settembre 2020 su PC e Console)

0:09 – Rogue Heroes: Ruins of Tasos (in arrivo su PC e Nintendo Switch)

0:13 – The Unliving (2021, Steam)

0:16 – Hammerting (in arrivo su PC)

0:19 – Honey, I Joined A Cult (2021 accesso anticipato su Steam)

0:23 – Epic Chef (in arrivo su Steam)

0:26 – Greak: Memories of Azur (2021 su Steam)

0:34 – Crown Trick (2020 su PC e Nintendo Switch)

0:44 – Worms Rumble (fine 2020 su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5)

0:52 – Overcooked! All You Can Eat! (PlayStation 5 e Xbox Series X)

Per sapere tutte le informazioni sui titoli on questione potete collegarvi al sito ufficiale di Team17, dove è stato rilasciato il comunicato.