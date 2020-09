Crash Bandicoot 4 It’s About Time: trailer della demo

Negli ultimi minuti, sui canali social di Crash Bandicoot è stato pubblicato un trailer relativo alla versione demo di Crash Bandicoot 4 It’s About Time. Versione questa che sarà disponibile (come vi avevamo fatto sapere qualche giorno fa) per chi pre-orina il gioco su PlayStation 4 e Xbox One, e giocabile a partire dal 16 settembre.

In questa versione di prova si potranno testare tre livelli e due personaggi. Con Crash si potrà giocare in Snow Way Out e Dino Dash, mentre con il Dr.Cortex si potrà testare sempre Snow Way Out ma in una linea di tempo alternativa. Lasciandovi al filmato vi ricordiamo che Crash Bandicoot 4 It’s About Time sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One dal 2 ottobre.

Queste alcune caratteristiche del gioco attraverso la pagina del PlayStation Store:

It’s About Time – il nuovissimo gioco di Crash Bandicoot™! Parti per un’avventura oltre i confini del tempo in compagnia dei tuoi marsupiali preferiti.

Neo Cortex e N. Tropy sono tornati e questa volta non hanno preso di mira solo questo universo, ma l’intero multiverso! Crash e Coco dovranno rimettere al loro posto le quattro maschere quantiche e piegare le leggi della realtà per salvare… gli universi!

Nuove abilità? Ci sono. Più personaggi giocabili? Eccoli. Dimensioni alternative? Non potrebbero mancare. Boss improponibili? Sono già pronti. La solita, incredibile impertinenza? Ci puoi scommettere le mutande. Un secondo, sono davvero mutande? Non in questo universo!