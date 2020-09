2K Games insieme a Gearbox Software hanno annunciato che Borderlands 3 arriverà su Xbox Series X e PlayStation 5, titolo attualmente acquistabile sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Per coloro che hanno in proprio possesso una versione del gioco su console current gen, i giocatori potranno fare l’upgrade gratuito alle console next-gen in arrivo a fine 2020.

La produzione su PlayStation 5 e Xbox Series X supporterà i 4K e 60 fotogrammi al secondo in single player, ovviamente Borderlands 3 introdurrà anche la cooperativa a tre o quattro giocatori. Inoltre, sarà possibile sfruttare con i propri amici lo schermo condiviso a due giocatori, che verrà implementato anche su PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2021.

L’opera riceverà nuovi contenuti aggiuntivi durante questi ultimi mesi del 2020, i quali non saranno comparabili a quelli presenti all’interno del Season Pass, ma si limiteranno ad aggiungere delle nuove modalità di gioco, un nuovo skill tree per i Cacciatori della Volta e nuove abilità da scoprire. Ad esempio, FL4K, possiederà un nuovo albero delle abilità denominato Trapper, che si focalizzerà principalmente sugli scudi e sulla sopravvivenza del character insieme al suo fidato animale domestico. Poi, quest’ultimo ha una nuova abilita d’azione, permettendogli di lanciare una trappola in aria per poi sollevare i nemici nel cielo e sbatterli al suolo.