Yakuza Kiwami 3 non sarà rivelato al TGS 2020

A volte, qualche piccola info nascosta può svelare un’enorme sorpresa molto tempo prima del dovuto, ma non è il caso di Yakuza Kiwami 3. Come potete vedere sul sito ufficiale giapponese di Yakuza, c’è un’intera programmazione per Ryu Ga Gotoku Online che menziona un “evento a tema Ruy Ga Gotoku Kiwami 3″ in arrivo nel mese di ottobre 2020.

Tutto ciò ovviamente, è sembrato ai fan come un monito per un possibile annuncio del terzo capitolo rimasterizzato da parte di SEGA, oppure durante il Tokyo Game Show 2020. Purtroppo però, il Producer Masayoshi Yokoyama ha subito preso l’iniziativa, dopo aver sentito le erronee voci dei fan, annunciando su Twitter che non verrà rivelato nulla riguardo il titolo al TGS 2020 dopo una domanda di un fan.

Dispiace sicuramente a tutti, fan di vecchia data o nuovi, che Yakuza Kiwami 3 sia ancora lontano dall’essere annunciato. Si dovrà ancora aspettare per l’uscita di questo meraviglioso capitolo di una serie cult avviatasi nella seconda generazione di console e arrivando fino ad oggi con Yakuza 7 o, come chiamato qui in occidente, Yakuza Like A Dragon che ricordiamo essere in arrivo il 13 novembre per PC, PlayStation 4 e Xbox One e il 10 novembre invece su Xbox Series X e Xbox Series S.