Hades: assente il cross-save tra PC e Switch al lancio

Hades arriverà durante questo autunno su PC e Nintendo Switch. Il dungeon crawler rogue-like vi farà vestire i panni del figlio del dio dei morti e vi verrà chiesto di trovare l’uscita dall’Underworld greco. Attualmente, il titolo è in Accesso Anticipato su PC e alla sua uscita, potrebbe davvero essere una sorpresa per molti videogiocatori.

Inizialmente, Supergiant Games aveva nei piani il supporto al cross-save tra la versione PC e quella Nintendo Switch. Purtroppo però, dati alcuni problemi nella fase di testing di tale funzionalità, quest’ultima non sarà disponibile al lancio del titolo completo ma arriverà, invece, con update futuri.

Questa notizia non è proprio semplice da digerire. Ovviamente, tutti vorrebbero il contrario per un gioco come questo (riferendoci al rogue-like) ma, alla fin fine, non avere quel supporto durante la fase di Accesso Anticipato per poi portarli su Switch, non è la fine del mondo.

Fortunatamente però, il titolo targato Supergiant Games supporta la funzione di salvataggi multipli, così da permettervi di iniziare una nuova run al lancio, per poi caricare i salvataggi da una parte all’altra della vostra “run principale” una volta uscito l’update. Questa, perlomeno, può esser vista come una buona notizia per i fan.

Nei commenti del tweet rilasciato dallo studio di sviluppo, quest’ultimo ha confermato che Hades è ancora e soltanto previsto per PC e Nintendo Switch. Al momento, l’opera è prevista sulle due console sopra citate in un periodo non molto specifico della stagione autunnale, cosa che a breve verrà rivelata, con molta probabilità.