Star Citizen: Chris Roberts risponde alle critiche

Star Citizen, progetto mastodontico di Cloud Imperium Games, è stato recentemente preso di mira da diversi utenti, i quali hanno espresso il proprio dissenso verso i tempi d’uscita dell’opera videoludica, prossimamente in arrivo solo su PC. Ebbene, secondo le parole dei giocatori, tutte queste critiche sono dovute dal fatto per l’eccessivo tempo d’attesa per la versione 1.0, dove il team sta svolgendo dei lavori per far sì che tutto funzioni senza problemi.

Intanto, Chris Roberts, Fondatore di Cloud Imperium Games, in seguito alle critiche mossi da diversi utenti, ha dedicato una lettera proprio a quest’ultimi ma anche a tutti i giocatori:

Precedentemente ho descritto quello che è la mia visione sui contenuti della versione finale di Star Citizen, ma prometto che quella visione non è un sogno che richiederà 10 o 20 anni per concretizzarsi. Comprende sistemi, funzioni e modalità che sono già state implementate o sulle quali stiamo già lavorando. Certo, non posso promettervi quando potremo pubblicare la nuova roadmap ma di sicuro saprete dal nostro team quali progressi stiamo facendo, contiamo di condividere queste informazioni praticamente in tempo reale.



Prima di concludere, vi ricordiamo che Star Citizen è totalmente gratuito per un periodo limitato, quindi vi affrettiamo di riscattarlo se siete interessati a giocarlo.