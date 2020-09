Tales of Crestoria: nuovo video in lingua inglese

Gli attori giapponesi delle voci di Tales of Crestoria, rispettivamente dei personaggi Kanata e Misella, hanno condivisio un messaggio speciale per tutti gli utenti che usano, parlano o giocano nella prima lingua mondiale, l’inglese.

Essi hanno aperto un dibattito su quale fosse la loro scena preferita nel gioco tramite questo nuovo video. Alcune parti di questo video sono risalenti a quello pubblicato il 29 agosto, ma il grosso è in realtà nuovo di zecca, come potete vedere in calce alla notizia.

Kohei Amasaki, la voce di Kanata, inizia leggendo qualche linea di dialogo drammatica prima di scoppiare in un ringraziamento gioioso. I restanti otto minuti di video valgono assolutamente la pena di esser visti per la simpatia dei due e consigliamo la visione, che siate o meno fan della saga.

Inoltre, Tales of Crestoria ha anche ricevuto un bellissimo nuovo trailer animato, intitolato Il risveglio di Sin. Il popolare gioco mobile fa ritornare i protagonisti dei titoli passati del franchise ed è diviso in quattro parti, Storia Principale, Storie Secondarie, Episodi Personaggi e Face Chat.

La serie Tales of festeggia attualmente il venticinquesimo anniversario della saga. Il prossimo titolo, Tales of Arise sarebbe dovuto uscire nel 2020 ma è stato infine posticipato per problemi legati alla pandemia. Comunque, la speranza è l’ultima a morire, perchè in realtà il titolo è stato recentemente classificato in Brasile e Australia, strizzando forse l’occhio all’uscita entro quest’anno.

L’ultimo titolo della serie per le console attuali, Tales of Vesperia Definitive Edition è uscito all’inizio di quest’anno, divenendo uno tra i migliori dell’intera serie.