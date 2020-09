Xbox Series S: Microsoft l’aveva già mostrata in passato

I teaser spesse volte sono così impercettibili da non essere minimamente notati dagli utenti, anche quando gli sono stati messi proprio sotto al naso. È il caso di Xbox Series S, la versione low-cost della nuova generazione di console di Microsoft. Annunciata la scorsa settimana, in realtà la piccola piattaforma di gioco fu già mostrata in passato da Phil Spencer, ma nessuno si è accorto di nulla!

In occasione dell’evento dell’1 luglio, Phil Spencer fece la sua apparizione in video dalla propria abitazione: come possiamo notare nella foto presente nel tweet in calce alla notizia, sulla libreria alle sue spalle era presente anche Xbox Series S, ma le dimensioni della console sono così minute da essere passata inosservata. Bisogna ammettere però che è realmente impossibile associare quel “mattoncino bianco” ad una console, dato che la sua posizione e la distanza dall’inquadratura hanno avuto un compito importante nel non far associare quell’oggetto a quella che poi si rivelerà essere Series S. Vi ricordiamo che l’hardware arriverà sul mercato il 10 novembre al prezzo di 299.99 euro.

Fun fact: Xbox Series S is so small @XboxP3 had it sitting on his bookshelf back on July 1 and nobody noticed. 😏

Did you spot it @SethSchiesel? pic.twitter.com/6Z83TLCW1F

— Xbox (@Xbox) September 11, 2020