Xbox Series S: il multiplayer di Gears 5 gira a 120 fps

Subito dopo il reveal dell’attesissima Xbox Series S, versione più economica della console next-gen di casa Microsoft, è stato chiaro che non ci si poteva aspettare da lei le stesse prestazioni che avrà la più potente (e costosa) Xbox Series X. Una sensazione che si è rafforzata man mano che emergevano i primi dettagli sulle specifiche dell’ultima creatura dell’azienda di Bill Gates.

Se però c’è qualcosa su cui Xbox Series S non vuole negoziare, questo è il frame rate. Anche se non sarà in grado di mostrare immagini in 4K infatti, alla Microsoft hanno tenuto a specificare che Series S riuscirà a far girare i giochi a 120 fps. E oltre a sostenerlo l’hanno dimostrato!

Dopo aver confermato infatti, che Gears 5, ultimo capitolo della celebre saga sparatutto di successo Gears of War, sviluppato da The Coalition, avrà una versione per le console di prossima generazione, nella quale, tra gli altri miglioramenti, ci sarà anche un multiplayer a 120 fps, Microsoft ha diffuso una clip in cui si mostrano proprio delle immagini tratte da questo titolo, giocato sulla meno performante delle sue console next-gen.

Se volete dargli un’occhiata (a patto di avere un monitor capace di arrivare a 120 Hz) potete scaricare la clip direttamente dalla fonte, qui. Questo video è dunque la dimostrazione che, pur rimanendo sicuramente inferiore alla sorella maggiore per prestazioni, anche Xbox Series S sarà in grado di regalare ai giocatori una rapidità di gioco e un’esperienza visiva senza pari.

La console è attesa all’uscita il prossimo 10 novembre, al prezzo di 299 dollari. I pre-ordini saranno aperti, invece, a partire dal 22 settembre.