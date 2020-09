Wonder Woman 1984: posticipata ancora l’uscita

Wonder Woman 1984 era ormai alle porte, ci erano stati dati piccoli assaggi della colonna sonora e altre informazioni sul film, ma purtroppo con la pandemia di Covid-19 che tiene ancora chiusa gran parte dell’America e altre parti del mondo, secondo Variety la Warner Bros. ha deciso di ritardare ancora una volta l’uscita dell’attesissimo film a Natale 2020. Toby Emmerich, presidente di Warmer Bros. Motion Picture Group ha dichiarato:

“Patty è una regista eccezionale e con Wonder Woman 1984 ha realizzato un film incredibilmente dinamico che gli spettatori di tutte le età di tutto il mondo adoreranno. Siamo molto orgogliosi del film e non vediamo l’ora di portarlo al pubblico per le vacanze”.

La stessa Patty Jenkins ha detto:

“Prima di tutto lasciami dire quanto io e Gal amiamo tutti i nostri devoti fan di Wonder Woman in tutto il mondo, e la vostra eccitazione per WW84 non potrebbe renderci più felici o più desiderose che vediate il film. Poiché so quanto sia importante portare questo film su un grande schermo quando tutti noi potremo condividere l’esperienza insieme, spero che non vi dispiacerà aspettare ancora un po’ di più. Con la nuova data prevista il giorno di Natale, non vediamo l’ora di trascorrere le vacanze con voi!”